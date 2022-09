Quarta-feira será de mais tempestades para MS

A quarta-feira (21) continua com tempo fechado e a meteorologia indica que haverá mais chuva em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande o dia amanheceu com temperaturas amenas e com céu encoberto. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestades, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h, queda de árvores, alagamentos e queda de granizo.

De acordo com a previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado), para esta quarta-feira são esperados acumulados de chuva acima de 40 mm e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente na região Centro-Sul do Estado.

A previsão indica chuvas de intensidade moderada a localmente forte por causa da aproximação de uma frente fria aliada a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

As temperaturas mínimas ficam em 17°C e as máximas entre 22-23°C nas regiões do Cone-Sul e Sul-Fronteira. Nas regiões Norte, Sudoeste e Bolsão as mínimas serão entre 21-23°C e máximas de 35°C.

Em Campo Grande, espera-se mínima de 21°C e máxima de 30°C. Também são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km/h. Localmente, a ventania pode atingir 80 km/h.