Nos próximos dias, a passagem de uma massa de ar frio de origem polar vai produzir o primeiro friozinho do outono no centro-sul do Brasil. O efeito desta massa de ar frio de origem polar será mais forte sobre o Sul do Brasil, onde pode até gear nas regiões mais elevadas das serras, mas a queda de temperatura também será sentida em Mato Grosso do Sul e nos estados da Região Sudeste.

Os dias mais frios dentro do período de atuação desta massa polar serão a quinta e a sexta-feira, 18 e 19 de abril de 2024. A madrugada e o amanhecer do sábado, 20, ainda serão friozinhos no Sul do Brasil em algumas áreas do Sudeste, mas a partir da tarde do sábado, o ar frio vai para o oceano e começa a se afastar do Brasil, o que vai permitir a elevação de temperatura na tarde do sábado.

A madrugada do domingo, 21 de abril, também vai ser um pouquinho fria, mas a tarde no domingo já será quente.

As capitais da Região Sul, do Sudeste e também Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, poderão registrar as menores temperaturas do ano até agora na passagem desta massa de ar frio. A mais fria será Curitiba, com previsão de até 11°C.

Campo Grande deve registrar a menor temperatura em 2024. O menor registro foi de 17,9°C, em 29 de janeiro.

Quinta (18/4) :18°C

Sexta (19/4): 18°C

Sábado (20/4): 19°C

Domingo (21/4) : 21°C

Alerta do Inmet

o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial de “declínio de temperatura” para Dourados e outras cidades de Mato Grosso do Sul. É possível queda de temperatura entre 3°C e 5°C, entre os dias 17 e 20 de abril.

O aviso é válido para Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

