Ação de coleta de lixo eletrônico em Três Lagoas começa nesta quinta-feira

Nos dias 18 e 19 de abril acontece a Caravana de lixo eletrônico em Três Lagoas. A ação aconteceria a partir do dia de hoje(17), mas foi alterada devido problemas mecânicos com o caminhão de coleta.

Ação na Feira Central Turística é gratuita e será das 8h às 18h. A ocasião é ótima, para a população descartar orretamente os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos estragados que não têm conserto ou serventia e sem cnscientizar sobre esse descarte.

A ação é produzida pela ONG Recytec com parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) e visa incentivar a população a descartar esses materiais de forma correta, protegendo a natureza, pois esses lixos, uma vez em contato com a natureza, causam grande degradação ambiental

Materiais coletados

Os caminhões estacionados recebrão os seguintes materiais: CPUs; TVs e monitores de tubo; placas mãe; notebooks; TVs LCD; nobreaks; impressoras; celulares; telefones/faxes; mouses; teclados; cabos de rede; micro-ondas; fornos elétricos; bebedouros; máquinas de lavar; tanquinhos; rádios; DVDs e home theaters; geladeiras; fogões; ar condicionado; ventiladores; reatores; transformadores; motores; aparelhos e caixas de som; raios-x e aquecedores.

