Campo Grande cancela “Carnaval em Família”, mas folia segue na Esplanada e Praça do Papa

A Prefeitura de Campo Grande decidiu suspender o “Carnaval em Família” na Cidade do Natal até que a comissão encarregada de organizar a gestão do local defina um calendário de eventos. Mas os foliões não precisam desanimar, as demais programações seguem normalmente, com os bloquinhos na Esplanada Ferroviária e desfiles das escolas de samba na Praça do Papa.

A administração municipal assegurou que seguirá prestando apoio para a realização dos eventos à Lienca (Liga das Escolas de Samba) e aos organizadores dos Blocos de Campo Grande.

Além da estrutura para o fechamento das ruas, a prefeitura apoia os blocos com a parceria da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), da Guarda Civil Metropolitana, banheiros químicos e equipamentos de som e palco.

Em 2023 nove blocos vão às ruas, distribuídos em diversos pontos da cidade, inclusive na Esplanada Ferroviária. Os organizadores estimam que pelo menos 60 mil pessoas passem pelos blocos neste carnaval.

Os tradicionais desfiles das escolas de samba serão realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro, na Praça do Papa (Vila Sobrinho):

Neste ano, 8 escolas desfilam na Capital, sendo que apenas 7 serão julgadas:

– G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro

Samba enredo: Per FuMum, A essência que me seduz

– G.R.E.S Vila Carvalho

Samba enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só

– Herdeiros do Samba (abre o carnaval, mas não concorre)

Samba enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação

– G.R.E.S Cinderela

Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão

– G.R.E.S Deixa Falar

Samba enredo: CARNAVALIS

– G.R.E.S Igrejinha

Samba enredo: Uni-Duni-Tê. A Igrejinha vem brincar com você.

– G.R.E.S Unidos do Aero Racho

Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.

– G.R.E.S Catedráticos do Samba

Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval

