Pesquisa aponta bairros da Capital que estão com alto índice de dengue

Toda atenção é pouca para que a Capital continue com baixos índices da dengue, pelo menos cinco bairros da região do Segredo estão com risco alto de incidência da doença. Já as áreas do Monte Castelo, José Abrãao e parte do Coronel Antonino apresentam risco moderado.

A medição é feita com base no número de casos notificados na área para cada 100 mil habitantes. Em toda a Capital, oito bairros estão com registro muito alto dos casos: Los Angeles, Noroeste, Caiobá, Centenário, Nova Campo Grande, Núcleo industrial, Lageado e Parati.

Já são 8.353 os casos de dengue notificados em Campo Grande, o balanço faz parte do boletim epidemiológico da semana 19 que compreende de 12/05/2024 a 18/05/2024. A Capital tem um dos menores índices da doença entre os 79 municípios do Estado, e nenhuma morte foi registrada até agora. No Brasil, a doença avança, já são mais de 2.600 mortos e mais de 5 milhões de casos prováveis.

Em pouco mais de 4 meses, foram eliminados 1.970 depósitos com larvas do mosquito e destruídos outros 29.961 locais que serviam de foco para a dengue.

