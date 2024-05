Homem é preso por estupro de criança de 10 anos em Mundo Novo

Na tarde desta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, prendeu em flagrante um homem de 32 anos, pela prática de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. Conforme apurado, o autor teria convencido a criança mediante oferecimento de dinheiro e doces, a acompanhá-lo em seu veículo até a residência de um familiar.

A criança acabou entrando no carro e no trajeto o autor teria parado próximo a uma mata, local onde teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima. A criança conseguiu descer do carro e correr, ocasião em que pediu ajuda a familiares.

Os policiais foram acionados em seguida. Em posse das informações repassadas, uma equipe de policiais civis realizou buscas e localizou o autor, no momento em que chegava em um bar da cidade.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, código penal) e encontra-se à disposição da justiça.

Com informações da Depac.

