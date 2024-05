Fundect oferece 600 bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação em Mato Grosso do Sul

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) anunciou a disponibilização de 600 bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação que desenvolvem pesquisas científicas e tecnológicas em instituições de ensino superior associadas ao Conselho de Reitores de Instituições Superiores de Ensino de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS).

As bolsas, com valor mensal de R$ 700, serão pagas durante 12 meses e distribuídas entre alunos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Anhanguera (Uniderp), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de junho por meio do sistema SigFundect. O processo seletivo será realizado em três etapas: a primeira fase envolve o cadastramento e aprovação das propostas no sistema; a segunda fase é a indicação dos bolsistas; e a terceira fase consiste na entrega dos documentos necessários para a implementação das bolsas.

Para inscrever um projeto, um professor do quadro permanente da instituição de ensino superior, que esteja em efetivo exercício, deve ser o responsável por orientar o bolsista de maneira contínua e regular no Projeto de Iniciação Científica. Os estudantes que receberão as bolsas precisam estar regularmente matriculados em uma das instituições participantes.

Esta iniciativa visa fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico na região, incentivando a participação dos estudantes em atividades de pesquisa e contribuindo para a formação de novos pesquisadores. A Fundect ressalta a importância do apoio contínuo ao ensino e à ciência como pilares para o progresso acadêmico e social de Mato Grosso do Sul.

Os detalhes completos sobre o processo de inscrição e seleção estão disponíveis no site oficial da Fundect. Os interessados são encorajados a submeter suas propostas o quanto antes para garantir a participação neste programa de fomento à pesquisa científica e tecnológica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: