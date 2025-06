Campanha eleitoral em Bandeirantes começa neste sábado com três candidatos na disputa pela prefeitura

Nova eleição ocorre após inelegibilidade do ex-prefeito; eleitores voltam às urnas no dia 6 de julho

A corrida eleitoral em Bandeirantes, a 78 quilômetros de Campo Grande, ganha as ruas neste sábado (14), com o início da propaganda permitida para os três candidatos que disputam a prefeitura. O novo pleito foi convocado após a Justiça Eleitoral declarar a inelegibilidade de Álvaro Urt (PSDB), eleito anteriormente.

Com prazo curto, os candidatos terão 26 dias para apresentar propostas aos eleitores. Na disputa estão Celso Abrantes (PSD), Tatiane Miyasato (MDB) e Flávio Paiva (DC), cujas candidaturas foram registradas até a última segunda-feira (9), conforme o calendário oficial.

A propaganda no rádio e na televisão começa no domingo, dia 15, e segue até 3 de julho. Já a campanha em geral, como em materiais impressos e redes sociais, poderá ser realizada até 5 de julho, véspera da eleição marcada para o domingo seguinte, dia 6.

O cronograma definido pela Justiça Eleitoral prevê ainda que os candidatos entreguem a prestação de contas até 11 de julho. O julgamento das contas deve ser concluído até o dia 26 e a diplomação dos eleitos deve ocorrer até 29 de julho. A posse está prevista para, no máximo, o dia 1º de agosto.

No total, o processo eleitoral suplementar em Bandeirantes vai durar 60 dias, desde as convenções partidárias até a diplomação. A campanha em si, da formalização das candidaturas até a eleição, ocorre em um intervalo de apenas 37 dias.

