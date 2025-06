Em telefonema, primeiro-ministro do Canadá formaliza a Lula convite para Cúpula do G7

Na conversa, o presidente Lula também convidou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, para participar da COP30

O presidente Luiz Inácio da Silva recebeu nesta quarta-feira (11/6), telefonema do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que formalizou convite ao Brasil para a sessão ampliada da Cúpula do G7, que terá lugar em Kananaskis, no dia 17 de junho.

O presidente agradeceu e aceitou o convite, assinalando a contribuição positiva que o Brasil pode oferecer aos temas que serão debatidos no evento, entre os quais se incluem segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e Inteligência Artificial. Também participarão da sessão África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

De sua parte, Lula convidou Carney para participar da COP30, recordando a experiência do chefe de governo canadense na área de financiamento climático. O primeiro-ministro elogiou a liderança brasileira e confirmou presença em Belém.

Ambos trataram, também, do potencial de fortalecimento das relações bilaterais, destacando a convergência entre Brasil e Canadá na defesa da democracia, do multilateralismo e do livre comércio.

Acordaram, por fim, manter encontro bilateral à margem da Cúpula do G7.

Com informações da Agência Gov.