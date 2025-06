Operação conjunta com o Governo Federal resgata 377 menores vítimas de violências

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, operação envolveu 50 mil agentes e prendeu quase 3 mil suspeitos. Também foram apreendidas armas, drogas e materiais com alusão a pornografia infantojuvenil

A Operação Caminhos Seguros resgatou, em um mês, 377 crianças e adolescentes vítimas de violência e abandono. A ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública também resultou na prisão de 2.988 adultos e na apreensão de 492 menores de 18 anos envolvidos nesses crimes.

Cerca de 50 mil agentes de segurança fizeram parte das diligências em 982 municípios de todas as unidades federativas. Eles fiscalizaram cerca de 27 mil locais e abordaram mais de 1 milhão pessoas. O investimento total foi de mais de R$ 4 milhões em pagamento de diárias para reforçar o efetivo policial na execução e na ampliação do alcance das ações.

A operação apurou 7.022 denúncias, atendeu quase 10 mil vítimas e fiscalizou 667.899 veículos. Foram apreendidas 246 armas de fogo, 2,7 toneladas de drogas e 200.651 materiais com alusão a pornografia infantojuvenil.

Sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), os envolvidos na ação se reunirão para avaliar os resultados, aprimorar as técnicas e elaborar a próxima ação, prevista para 2026. As atividades terão o apoio da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Ministério Público do Trabalho e a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal.

O diretor da Diopi, Rodney da Silva, destaca que, além de ações repressivas aos crimes, a operação promove campanhas e atividades educativas para conscientizar a sociedade sobre os direitos dos jovens e a importância da denúncia.

Esse é o compromisso do Estado brasileiro com a sociedade em proteger nossas crianças e adolescentes da violência e da exploração. Somente a união de forças, em cada canto deste País, será possível garantir a segurança delas”, explica

Caminhos Seguros

A Caminhos Seguros está em sua 5ª edição. A operação foi pensada para fomentar ações de segurança pública de amplitude nacional. Ela funciona em um conjunto de intervenções policiais integradas com órgãos de segurança pública federais, estaduais, distrital e municipais.

A ação é coordenada pela Senasp, em parceria com a PRF, a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares e as secretarias de segurança pública das 27 unidades federativas, por meio dos Centros Integrados de Comando e Controle ou similares, das Polícias Civis, Militares, Científicas, Penais, Corpos de Bombeiros Militares, Guardas Municipais e Conselhos Tutelares.

Denúncias

O Disque 100 é o canal de denúncias de violações de direitos humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço é gratuito e funciona ininterruptamente, 24h por dia, todos os dias da semana — inclusive feriados — e pode ser acionado pelo site oficial do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com atendimento na Língua Brasileira de Sinais (Libras), pelo Telegram (digitar “direitoshumanosbrasil” na busca do aplicativo) e pelo WhatsApp (61) 99611-0100.

Operação Caminhos Seguros 2025 em números

Período: de 30 de abril a 30 de maio

Investimento: mais de R$ 4 milhões

Crianças e adolescentes resgatados: 377

Adultos presos: 2.988

Menores apreendidos: 492

Pessoas abordadas: mais de 1 milhão

Vítimas atendidas: 10 mil

Agentes envolvidos: 50 mil

Denúncias apuradas: 7.022

Quantidade de municípios: 982

Locais fiscalizados: 27 mil

Veículos fiscalizados: 667.899

Armas apreendidas: 246

Drogas apreendidas: 2,7 toneladas

Materiais com alusão a pornografia infantojuvenil apreendidos: 200.651

Ações educativas: 48.210

