Campanha do Agasalho 2026 mobiliza doações para famílias em situação de vulnerabilidade

A Campanha do Agasalho 2026 está mobilizando moradores de Campo Grande para arrecadar roupas de frio, cobertores e calçados destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A iniciativa busca reforçar ações de solidariedade e garantir proteção a quem mais precisa, diante da queda nas temperaturas. As doações devem estar em bom estado, incluindo casacos, mantas, meias e roupas infantis.

Para facilitar a participação, pontos de coleta foram distribuídos em diferentes regiões da cidade. As contribuições podem ser entregues em todas as Secretarias Municipais, além de locais parceiros como Shopping Campo Grande, Shopping Norte Sul, Colégio Master e escolas da Rede Municipal de Ensino.

Todo o material arrecadado passa por triagem antes de ser encaminhado a famílias e instituições acompanhadas pelos serviços sociais.