Condenado por homicídio é recapturado após briga familiar em Campo Grande

Na tarde deste domingo (26), Gilberto Ricardo Moreira Junior, de 43 anos, conhecido como “Betinho”, foi recapturado após uma briga familiar. O caso aconteceu no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ele estava foragido do sistema prisional desde novembro de 2025.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga entre familiares. Ao chegar ao local, o suspeito já havia fugido, mas foi localizado durante buscas na região. Após checagem, os policiais confirmaram que havia um mandado de recaptura em aberto.

Gilberto foi condenado por homicídio após matar, a facadas, Jeferson Romeiro Rocha, de 25 anos, em janeiro de 2018, na ocupação do Mandela. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho de uma unidade de saúde.

Conforme o processo, ele cumpria pena em regime fechado e fugiu do presídio em 15 de novembro de 2025. A condenação é de 19 anos e seis meses, sendo que ainda restam mais de 11 anos a serem cumpridos.

Após a recaptura, o homem foi encaminhado para a delegacia e deve ser reconduzido ao sistema prisional.