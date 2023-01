Mansour Elias Karmouche nomeado representante da OAB no CNJ

O membro honorário vitalício e Conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche foi nomeado pelo Presidente da OAB Nacional, José Alberto Simonetti, para exercer o cargo de representante institucional do Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional de Justiça.

O único advogado sul-mato-grossense que havia ocupado esse cargo foi o Doutor Ary Raghiant Neto, hoje Desembargador no TJMS pelo Quinto Constitucional.

Segundo o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira “essa nomeação representa uma vitória para a advocacia sul-mato-grossense e revela o prestígio da nossa Seccional no cenário nacional, fruto de trabalho iniciado na gestão do sempre Presidente Mansour, cujo legado tenho a honra de levar adiante como Presidente da OAB/MS. Tenho plena convicção que o membro honorário vitalício Mansour Karmouche desenvolverá um trabalho digno de aplausos na honrosa missão de representar a advocacia brasileira no Conselho Nacional de Justiça”.

