Homem que ameaçou estuprar comerciante durante assalto em Três Lagoas é preso em MT

Homem de 34 anos, suspeito de assaltar uma conveniência e ameaçar estuprar a dona do loca, no início do mês, em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, foi preso nessa terça-feira (23), em Sapezal (MT), para onde havia fugido.

De acordo com o site RCN 67, durante o assalto, o homem utilizou uma faca para ameaçar a vítima, que teve as mãos amarradas. Aproveitando que a mulher estava imóvel, o criminoso abriu o zíper da calça na intenção de estuprá-la.

Entretanto, a comerciante disse que o marido estava chegando e o suspeito fugiu. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Dias depois, ele foi preso, mas liberado pela Justiça para acompanhar o processo em liberdade.

O autor do crime fugiu da cidade logo em seguida. A Polícia Civil de Três Lagoas solicitou pela prisão do homem, sendo expedido o mandado. Equipes de investigação descobriram que o criminoso havia fugido para o estado vizinho.

Equipes policiais de Mato Grosso receberam a informação e conseguiram prender o homem, que possui diversas passagens por roubo majorado mediante grave ameaça, furto qualificado, apropriação de achado de coisa, entre outros.

