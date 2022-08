Mais de 300 caminhões bloqueiam a fronteira em protesto

Aumentou o número de manifestantes que pedem a realização do Censo boliviano de 2023. O recolhimento dos dados no país era para acontecer em novembro deste ano, mas foi adiado para 2024.

Na tarde de ontem, caminhoneiros bloquearam a passagem de veículos no Paro Cívico que fica localizado na na linha de fronteira entre Corumbá e Puerto Suarez. Hoje pela manhã, foram localizados mais de 300 caminhões

De acordo com os manifestantes, o protesto deve durar até amanhã. Essa é a segunda vez que a fronteira entre Brasil e Bolívia é fechada. No dia 25 de junho, os bolivianos também fizeram bloqueios reivindicando o censo, mas não obtiveram nenhuma resposta.

