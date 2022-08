Direitos da Criança e Adolescente é tema de conferência

No mês de outubro, Campo Grande sediará a 10ª edição da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Neste ano o tema será sobre a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19.



De acordo com a publicação de hoje (9) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), para a décima edição entre os temas abordados estão, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.

Serão realizadas conferências livres entre os dias 1º e 20 de setembro e os resultados de discussões e produções serão encaminhados às comissões organizadoras da Conferência Municipal, no (CMDCA) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Conferência Estadual, no (CEDCA) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, até 10 dias após a realização, pois servirão a ambas de subsídios para debates.

Durante a 10ª Conferência alguns eixos temáticos serão debatidos, como por exemplo: Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia; Enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da pandemia da covid-19;

Além disso, temas como ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia; Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, considerando o cenário pandêmico; Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da covid-19.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.