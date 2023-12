VÍDEO: Caminhão explode após colisão com carretas no anel viário

No início da noite de ontem (6) uma colisão entre carretas no anel viário de Campo Grande provocou uma grande explosão em um dos veículos. O acidente aconteceu por volta das 18h, no quilômetro 488 da BR-163, saída para Cuiabá.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, três carretas estavam envolvidas no acidente, atrás de um condomínio de luxo. O caminhão que pegou fogo estava carregado de açúcar, com destino a Caarapó, a 268 quilômetros de Campo Grande.

Devido ao impacto da batida, o caminhão começou a pegar fogo, causando explosões e foi totalmente destruído pelas chamas. Outros motoristas que passavam pela região acionaram o socorro e o Corpo de Bombeiros precisou utilizar mais de 10 mil litros de água para controlar as chamas.

O fogo foi controla e não houve feridos. A pista ficou parcialmente interditada e ainda não se sabe como o acidente aconteceu.

Veja vídeo: