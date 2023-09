Capital terá plantão de vacinação no feriado prolongado, confira locais

Durante o feriado da Independência, nesta quinta-feira (7), ponto facultativo e fim de semana, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) realiza plantões de vacinação para crianças, adultos, idosos e gestantes. As estratégias vão desde a abertura de unidades de saúde durante o feriadão a postos volantes de imunização instalados em dois shoppings da cidade.

O plantão de vacinação começará às 7h de amanhã, com três unidades de saúde abertas: UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninhas. A partir das 10h da manhã os pontos de vacinação montados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também passarão a aplicar as doses.

No dia seguinte (08), está decretado ponto facultativo para os serviços da Prefeitura, mas o plantão de vacinação continua abrindo as portas no mesmo horário, com as salas de vacina das três unidades de saúde funcionando até 17h, o ponto itinerante do Norte Sul até 18h e do Bosque dos Ipês até 17h.

Sábado (09) mais três unidades de saúde irão participar da força tarefa que tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal no município. São elas: UBS Caiçara, UBS Coronel Antonino e USF São Francisco, que estarão com as salas de vacina abertas no mesmo horário das demais, entre 7h e 17h, sem intervalo para o almoço.

No domingo (10), estarão vacinando apenas os dois pontos volantes instalados nos shoppings, desta vez, com horários diferentes. No Norte Sul Plaza a vacinação começa às 11h e vai até 19h, enquanto no Bosque dos Ipês será das 10h às 17h, como nos outros dias.