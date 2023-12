Caruso comemora 138 anos e expande negócios

Empresa que começou como tradicional tabacaria em 1885, se renova com experiências, eventos e parcerias com grandes marcas

Poucas são as empresas no Brasil que comemoram 138 anos em funcionamento. Em um país jovem como o nosso, a mesma empresa manter-se aberta, com os negócios a pleno vapor durante quase um século e meio é sinal de resiliência, tradição e qualidade de atendimento. Ainda mais quando o negócio primordial envolve a relação direta com o cliente, como é o caso da Caruso, que começou sua historia em 1885 como um pequeno comércio de cigarros e tabaco no centro da capital paulista.

O pequeno comércio expandiu em número, funcionários e grandiosidade que se traduziu na noite desta terça-feira, dia 5, em uma celebração para 550 pessoas, no Villaggio JK, em São Paulo.

A data marcou uma virada de chave da empresa centenária que expandiu o ramo de atuação e agora investe pesado em experiências aos clientes. A chegada de Anderson Andrade ao business trouxe frescor e ampliou o leque. Com 20 anos de experiência na área de eventos, cerimonial e atendimento exclusivo a altos executivos, Anderson Andrade comandou a organização da festa, agregou parceiros importantes, mimou clientes e deu origem ao setor de eventos.

A Caruso, ainda neste ano, promoverá experiências imersivas ao seu clube de associados que conta atualmente com cerca de 1.200 membros ativos. Expandiu negócios, hoje possui duas unidades em São Paulo, uma em Florianópolis e outra em Campos Grande e abriu points dentro de grandes hotéis e restaurantes onde é possível encontrar os melhores charutos e bebidas.

Recentemente a Caruso firmou parceria com a rede Fogo de Chão, promoveu viagens para a Amazônia, organizará um Réveillon no Rio de Janeiro à bordo de um yatch de luxo e prepara incursões internacionais, além de fazer curadoria para festas e casamentos.

Estão nos planos da Caruso ainda abrir uma grande unidade em Brasília, à beira do Lago Paranoá, que combine gastronomia e facilidades como alfaiate, barbearia, loja de bebidas, presentes, espaço para reuniões e ambiente propício ao network. O projeto está previsto para o primeiro semestre de 2024.

No hall de parceiros da Caruso, estão grifes como Ducatti, Lexus, Land Rover, Porsche, Vistra, Nespresso, Diageo, Minalba, Perrier e Montblanc. E nos planos de André Caruso, CEO da Caruso Lounge e membro da quarta geração no comando da empresa, estão mais frentes de expansão: “O associado da Caruso espera requinte e oportunidade para relaxar e desfrutar experiências. Nossa empresa se solidificou com tradição centenária e atenção ao cliente que nos procura na certeza de encontrar bons produtos, desfrutar bons momentos e fazer network. E para atender um cliente cada vez mais exigente, buscamos renovar nosso propósito e surpreender, tornar os sonhos dos clientes realidade com experiências, verticalizando o negócio e expandindo para outros Estados. Celebrar os 138 anos da Caruso simboliza respeito ao passado e sintonia com os desejos de atender cada vez melhor”.