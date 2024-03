Redução de ISS deve impulsionar surgimento de franquias na Capital

Mudança de 5% para 2%, permite um cenário mais otimista para a expansão dos negócios

Na manhã de ontem (20) autoridades e empreendedores de Campo Grande e de outros estados se reuniram no ParkTecCG, a fim de debater os rumos do “franchising” na Capital e em todo o Mato Grosso do Sul. A iniciativa é parte de uma estratégia que visa fortalecer empresas que possuem capacidade para se tornar franqueadoras, já que o município em apoio ao movimento, reduziu o ISS sobre os franqueadores de 5% para 2% e trouxe na ocasião a ABF (Associação Brasileira de Franchising) para mostrar o caminho e levar ao “start” nos negócios.

Em Campo Grande o sistema tem se destacado por contribuir com o desenvolvimento, ao registrar um faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2023, o que representa um aumento de 1% em relação ao ano anterior e um crescimento de 37% em relação a 2021. No entanto, o movimento em geral ainda é tímido, já que Campo Grande conta com apenas com cinco franquias, sendo elas a My Cookies, com 22 unidades, a Multicoisas, com 190 unidades, a barbearia a Banca, com oito unidades, a Agroneri, com oito unidades e a Via Sex Seguros, com oito unidades.

A decisão deve movimentar o setor e para investir, de acordo com profissionais do ramo, é necessário avaliar de acordo com a ótica de cada segmento, que pode variar. Na atualidade existem franquias que podem ser montadas com apenas R$ 3 mil reais e outras podem atingir o teto de R$10 milhões, a variar com a capacidade do empreendedor e do negócio.

Avaliativo local

O secretário municipal da Sidagro (Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, ressaltou que o objetivo é justamente atrair essas franquias para Campo Grande. “O contato que nós fizemos com a ABF é justamente trazer essa oportunidade de redução do imposto, mas mais do que isso, é para trazer conhecimento técnico. Por isso, nós fomos buscar a Associação Brasileira de Franchising, justamente para criar esse ambiente onde nós possamos aí transformar grandes empresas de Campo Grande em cases de sucesso de franquias que podem se espalhar para todo o Brasil”, esclareceu Vila.

Ainda conforme o secretário, vários segmentos chamam atenção. Mas, em específico, há um terreno fértil e promissor para as exportações da proteína bovina. “Isso aí é algo muito forte, pois temos especializações e um produto diferenciado, que realmente chama a atenção”, argumentou, ao pontuar ainda que com a geração de empregos pelas franquias, há ainda a possibilidade de melhores salários e qualidade de vida, já que o caminho para o empreendedor é “assertivo” e traz “ todo um acolhimento técnico de roteirização daquilo que é preciso fazer para dar certo. Então, por isso a importância da ABF”.

O diretor da ABF Regional Centro-Oeste, Mauro Hyde, explica que o segmento tem se destacado cada vez mais n economia brasileira. Mas ainda é incipiente em Mato Grosso do Sul. “A gente precisa desenvolver mais a prefeitura ao fazer esse incentivo, reduzir a questão do ISS para franqueadoras e para o segmento, com certeza vai atrair muitas franqueadoras aqui e desenvolver novos negócios. [Hoje] muitos negócios de Campo Grande e região podem se tornar franquia e a ABF está pronta para colher todos eles e dar todo suporte e orientação”, afirmou Hyde.

A presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de MS), Ines Santiago, argumentou que a redução de tributos e a abertura das portas para as franchising, impulsionará o desenvolvimento econômico. “É uma honra muito grande para nós recebermos em Campo Grande a ABF . Importante dizer que a decisão da Prefeitura vai ajudar a desenvolver a nossa cidade e com essa redução de ISS, nós vamos poder atrair muitos franqueadores, o que vai contribuir enormemente na geração de empregos e na distribuição de renda, indo de encontro ao slogan que “Campo Grande é a cidade das oportunidades’ e essa é uma grande oportunidade que nasce hoje”, afirmou.

Franquia na prática

O CEO da Multicasa e Multicoisas, Lindolfo Martin, que hoje conta com pelo menos 190 unidades espalhadas pelo Brasil, argumenta que fica honrado ao perceber a importância de um evento que trata especificamente das franchising. “Fico muito lisonjeado, fiz tantas coisas inéditas a partir de Campo Grande e é a 1ª vez que a gente inaugura um incentivo agora para franqueadores. Isso é muito bacana para o município e para todos nós”, argumenta ele, ao pontuar que o sistema de franquias, é na verdade, um processo amoroso de crenças, onde se compartilha conhecimento, dinheiro e trabalho no processo de multiplicar.

O proprietário da Fruta Norte, Márcio da Silva, 42, explica que embora a marca ainda não seja uma franquia, os planos para se tornar já estão sendo traçados. Embora a marca já faça exportação para outros países como Estados Unidos, ainda existem dificuldades a serem superadas em território nacional, para que de fato, possa se consolidar como franqueadora. “A mão de obra é uma vertente e também a questão logística de distribuição, que contribui muito para não avançar nos processos. É um dos pontos, porque na realidade a gente precisa estudar a logística e fiscalização tributária, mas graças a Deus, estamos avançando e crescendo”.

