Palmeiras e Corinthians estreiam nesta noite na terceira fase da Copa do Brasil

A rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil segue nesta terça-feira (29) com a estreia de dois dos maiores clubes paulistas: Palmeiras e Corinthians. As partidas marcam confrontos importantes tanto para a sequência da competição quanto para a estreia de novos nomes no comando técnico.

Ceará x Palmeiras – Verdão busca vantagem fora de casa

O Palmeiras encara o Ceará no estádio Castelão, em Fortaleza, a partir das 18h30 (horário de MS), em busca de um bom resultado no jogo de ida. A equipe comandada por Abel Ferreira chega como favorita, mas com atenção redobrada diante de um adversário que costuma ser forte atuando em casa.

A provável escalação do Verdão contará com Weverton Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos (ou Lucas Evangelista), Felipe Anderson, Estêvão, Paulinho (ou Facundo Torres), Vitor Roque (ou Flaco López). A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

Novorizontino x Corinthians – Estreia de Dorival Júnior à frente do Timão

Logo mais, às 20h30 (MS), será a vez do Corinthians entrar em campo contra o Novorizontino, fora de casa, em Novo Horizonte do Sul. O confronto marca a estreia do técnico Dorival Júnior, contratado para tentar reverter o início instável do time na temporada.

A provável escalação do Corinthians será com Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Fabrizio Angileri, José Martínez, Raniele, André Carrillo, Igor Coronado Romero e Yuri Alberto. O jogo será exibido ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Outros confrontos da Copa do Brasil hoje

– 18h – Botafogo x Capital-DF (Sportv e Premiere)

– 20h30 – Paysandu x Bahia (Amazon Prime Video)

– 20h30 – CSA-AL x Grêmio (Amazon Prime Video)

Brasileirão Feminino também tem rodada cheia

Além da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Feminino também movimenta o futebol nacional nesta terça-feira. Veja os jogos:

– 15h – São Paulo x América-MG (TV Brasil)

– 15h – Instituto 3B-AM x Sport

– 15h – Juventude x Palmeiras

– 18h – Cruzeiro x Flamengo (Sportv)

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais