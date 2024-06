Calor predomina em MS e temperaturas devem chegar aos 34ºC

Mato Grosso do Sul enfrenta uma intensa onda de calor nesta quarta-feira (12), com temperaturas que podem atingir os 34ºC. Este aumento significativo é cerca de 5ºC acima da média histórica para este período, segundo dados meteorológicos.

Com o inverno se aproximando, a maioria dos municípios do Estado já registra temperaturas superiores a 30ºC. A situação é agravada pela baixa umidade relativa do ar, causada por um bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens, de acordo com os meteorologistas.

Em Campo Grande, o dia começou com céu claro e temperatura amena de 18ºC. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma máxima de 29ºC. Para o feriado municipal de quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, a previsão é de uma máxima de 30ºC.

O calor se espalha por todo o Estado, afetando tanto a região pantaneira quanto o sul de Mato Grosso do Sul. Em Coxim, a máxima esperada é de 32ºC, enquanto Porto Murtinho e Aquidauana devem registrar 33ºC. Corumbá pode ser a cidade mais quente da região, com previsão de 34ºC.

No sul do estado, Ponta Porã deve atingir 28ºC, e Dourados pode registrar 31ºC. Para Chapadão do Sul a máxima prevista é de 27ºC, para São Gabriel do Oeste e Costa Rica, 29ºC, para Três Lagoas, Paranaíba e Nova Alvorada do Sul os termômetros devem atingir os 30ºC, Água Clara, Bonito, Maracaju e Nova Andradina, terão 31ºC de máxima.

Com a previsão de temperaturas elevadas e baixa umidade, é essencial que a população se proteja e evite a exposição direta ao sol durante os períodos mais quentes do dia, além de manter a hidratação correta e utilizar protetor solar.

Este período de calor intenso, em pleno mês de junho, reforça a importância de estar atento às condições climáticas e adotar práticas para minimizar os impactos na saúde e no bem-estar.

Com informações do Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram