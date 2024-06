Agetran informa interdições do feriado de Santo Antônio, Padroeiro Municipal

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições no feriado. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Quarta-feira – 12 junho de 2024

22º Arraial de Santo Antônio

Local: Rua Barão de Rio Branco entre a Rua Padre João Crippa e Rua Pedro Celestino

Horário: 06h às 23h59

Evento: Festa Junina Emei Aloína De Oliveira Soares

Local: Rua Barão de Mauá nº477 entre a Rua Manoel Ferreira e Rua João Thomaz

Horário: 12h às 20h

Evento: Festa Junina

Local: Rua Santo André com a Rua Santa Ana e da Rua Santo André com a Rua Santa Madalena

Horário: 17h às 23h

Quinta-feira – 13 junho de 2024

Evento: Evento Religioso Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua

Local: Rua TV. Lydia Baís entre a Rua 15 De Novembro e Rua Sete de Setembro

Horário: Das 05h30 às 14h

Evento: Evento Social Associação dos Moradores Vila Santa Eugênio

Local: Rua Paraisópolis entre a Rua Canápolis e Rua Carinhanha, Rua Canápolis entre a Rua Paraisópolis e Rua Abid Possik, Rua Abid Possik entre a Rua Canápolis e Rua Rio Carinhanha

Horário: 08h às 23h

Sexta-feira – 14 junho de 2024

Evento: Festa Junina

Local: Rua Caxiuana entre a Rua Santa Quitéria e Rua Cabrália Paulista

Horário: 08h às 22h

Sexta-feira e sábado – 14 e 15 junho de 2024

Evento: Festa Junina

Local: Rua Rosa Ferreira Pedro entre a Rua Marilda Avelina Rezende Perez e Rua Angelo Nakahodo

Horário: 16h às 23h

Sexta-feira, sábado e domingo – 14,15 e 16 junho de 2024

Evento: 22º Arraial de Santo Antônio

Local: Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Padre João Crippa e a Rua Pedro Celestino

Horário: 18h às 23h59

