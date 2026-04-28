Caixa libera novo lote de dinheiro esquecido do antigo fundo PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (27) o segundo lote de pagamentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep. Os valores são destinados a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que tiveram vínculo formal entre 1971 e 1988 e ainda não haviam feito o saque.

Neste lote, recebem os beneficiários que solicitaram o ressarcimento até o dia 31 de março. Os valores variam conforme o tempo de serviço e o salário da época, com média entre R$ 2.800 e R$ 2.900.

O pagamento segue cronograma definido pelo Ministério da Fazenda, que organiza a liberação de acordo com a data em que o pedido foi realizado.

Diferença entre fundo e abono salarial

As cotas do antigo fundo PIS/Pasep não devem ser confundidas com o abono salarial do PIS, pago anualmente aos trabalhadores que atendem às regras atuais. O fundo foi criado para complementar a renda de trabalhadores e servidores públicos, mas deixou de receber novos depósitos em 1988.

Extinto oficialmente em 2020, os recursos remanescentes foram transferidos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e desde então vêm sendo devolvidos aos trabalhadores ou seus herdeiros mediante solicitação.

Calendário de pagamentos

O cronograma segue a data do pedido de ressarcimento:

– Solicitações até 28/02/2025 — pagamento em 28/03/2025

– Solicitações até 31/03/2025 — pagamento em 25/04/2025

– Solicitações até 30/04/2025 — pagamento em 26/05/2025

– Solicitações até 31/05/2025 — pagamento em 25/06/2025

– Solicitações até 30/06/2025 — pagamento em 25/07/2025

– Solicitações até 31/07/2025 — pagamento em 25/08/2025

– Solicitações até 31/08/2025 — pagamento em 25/09/2025

– Solicitações até 30/09/2025 — pagamento em 27/10/2025

– Solicitações até 31/10/2025 — pagamento em 25/11/2025

– Solicitações até 30/11/2025 — pagamento em 26/12/2025

– Solicitações até 31/12/2025 — pagamento em 26/01/2026

Como consultar e solicitar

A consulta pode ser feita pelo portal Repis Cidadão, com login pelo Gov.br. O trabalhador deve informar CPF e senha, podendo ser solicitado também o número do NIT ou do PIS/Pasep.

Também é possível consultar como herdeiro ou representante legal, informando os dados do titular.

O pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo FGTS, na opção “Mais” > “Ressarcimento PIS/Pasep”, com envio de documentos e acompanhamento pelo próprio app ou

em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Regras para herdeiros

Dependentes ou herdeiros podem sacar os valores desde que apresentem documentação específica, como, certidão de dependente habilitado à pensão por morte, autorização judicial e certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a lista de dependentes.

Os valores são depositados exclusivamente em conta. Quem não possui conta na Caixa recebe automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas:

Caixa Cidadão: 0800 726 0207

SAC: 0800 726 0101

Atendimento para deficientes auditivos ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

O banco orienta que os trabalhadores verifiquem se têm valores a receber e realizem a solicitação dentro dos prazos para garantir o ressarcimento.

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