Um dos filmes mais aguardados do ano chega ao Bosque dos Ipês com pré-estreia especial

“O Diabo Veste Prada 2” movimenta fãs em Campo Grande e promete sessões disputadas no UCI Bosque dos Ipês Um dos filmes mais aguardados do ano já está causando burburinho em Campo Grande, no Brasil e no mundo. Após duas décadas, “O Diabo Veste Prada 2” chega às telas e promete reunir fãs, fashionistas e apaixonados por cinema em uma experiência que mistura nostalgia, glamour e drama na medida certa. No Shopping Bosque dos Ipês, o longa terá pré-estreia especial no dia 29 de abril, um dia antes do lançamento oficial. O retorno de Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep), Emily Charlton (Emily Blunt) e Nigel Kipling (Stanley Tucci) marca a continuação de um dos maiores sucessos da história recente do cinema. Desde o anúncio da sequência, o filme vem dominando conversas nas redes sociais e despertando expectativa em diferentes gerações, consolidando-se como um verdadeiro fenômeno cultural antes mesmo da estreia.

Lançado originalmente em 2006, “O Diabo Veste Prada” conquistou o público ao acompanhar a trajetória de Andy, uma jovem jornalista que mergulha no universo intenso da revista Runway, sob o comando da icônica e exigente Miranda Priestly. Entre desafios profissionais, conflitos pessoais e descobertas, a história se tornou referência no cinema e na cultura pop.

Agora, 20 anos depois, o cenário é outro. O mercado de comunicação mudou, a moda evoluiu e os personagens retornam mais maduros e ainda mais complexos. Miranda tenta manter seu império relevante, enquanto Andy surge em uma nova fase, mais segura e pronta para enfrentar antigos e novos desafios. O reencontro promete tensão, humor afiado e momentos marcantes que devem repercutir dentro e fora das telas.

No UCI Bosque dos Ipês, a pré-estreia acontece no dia 29 de abril, com sessão legendada às 19h e sessões dubladas às 19h30, 21h30 e 22h. Já a estreia oficial, no dia 30 de abril, conta com uma programação diversificada ao longo do dia, incluindo sessões dubladas às 14h, 14h30, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 21h, 21h30 e 22h, além de sessão legendada às 19h30.

Com expectativa alta e grande repercussão antecipada, “O Diabo Veste Prada 2” reforça o cinema como uma das principais opções de entretenimento no Shopping Bosque dos Ipês, convidando o público a viver uma experiência completa que vai além da tela. Ingressos à venda www.bosquedosipes.com/cinema/.

Serviço

O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, no bairro Novos

Estados, em Campo Grande.

Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com.

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