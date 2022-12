Criança passa noite no hospital após acidente em parque da Capital

Com informações dos repórteres Mariely Barros com Marcos Maluf

Os pais de Ana Beatriz, 13, se assustaram ao descobrirem que a filha havia sofrido um acidente com as amigas em um popular parque de diversão da Av. Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Eles tiveram que levá-la para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica por volta de 00h.

Na noite de segunda-feira (20), a criança levou um choque elétrico e ficou tonta, por cinco horas, após ter ido em um brinquedo que provoca queda livre “Big Tower”, aonde o cabo de aço eletreficado que deveria promover a segurança dela quebrou. Parte da calça da menina chegou a ficar queimada com o choque.

Segundo o pai de Ana, a filha teria ido ao parque com as amigas acompanhada de um tio de uma delas. “Na hora de brincar no brinquedo que tem 70 de altura, o cabo rompeu e pegou nela. Ela machucou as pernas e os braços.”

De acordo com os familiares, Ana chegou em casa reclamando de tontura e muita dor de cabeça, foi então que eles a levaram até ao posto de saúde do bairro onde moram, depois para o Hospital da Santa Casa.

“O médico falou que ela estava em choque, fez exame de sangue nela e a mandaram a depois para Santa Casa, realizar um teste que deu negativo. Mas ela estava em observação até a manhã desta terça-feira (21)”, explica.

“Ela ficou o tempo todo acordada e não conseguiu dormir. O parque não entrou em contato, pelo menos tinham que ter informado, não prestou socorro, nem nada. Ai hoje, por volta de 10h da manhã, um rapaz entrou em contato para ver se a Ana estava bem”, conta o pai. Acesse também: Chega ao Senado projeto que cria estatuto de simplificação de obrigações tributárias