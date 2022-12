Divulgado o Gabarito preliminar da prova objetiva UEMS 2023

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) torna público o Gabarito Preliminar do Processo Seletivo Vestibular UEMS 2023 (PSV-UEMS 2023), com vistas à seleção de candidatos para o preenchimento de vagas nos Cursos de Graduação, com ingresso no ano letivo de 2023.

GABARITO PRELIMINAR

Se não concordar com o Gabarito Preliminar, o candidato pode apresentar recurso individual. O prazo para os recursos é entre 08 horas do dia 21 de dezembro de 2022 e 23h59min horas do dia 22 de dezembro de 2022. Todos no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Após este período o sistema deixará automaticamente de realizar recursos.

Todas as informações sobre o Gabarito Preliminar e os Recursos estão no Edital, que está disponível no endereço https://concurso.fapec.org/single-edital.php?new_id=163

Com informações da UEMS.