Cursinho UFMS oferece aulas preparatórias on-line e inscrições começam na segunda-feira

O Cursinho UFMS abre as inscrições na próxima segunda-feira, 18, para aulas preparatórias on-line. As vagas são disponíveis para aqueles que queiram se preparar para o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) UFMS ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de abril, na página do Cursinho UFMS.

Ao todo, são 700 vagas disponíveis para as aulas remotas, que serão transmitidas de forma síncrona. As atividades ocorrem no período noturno, das 19h às 22h, e começam no dia 15 de abril. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os alunos dos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Paranaíba, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas também terão aulas de revisão nas áreas de Linguagens e Matemática aos sábados pela manhã, das 8h às 10h.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, eventualmente serão realizados na Cidade Universitária alguns aulões para que os estudantes possam conhecer o ambiente da UFMS e os seus professores. “O grande diferencial do Cursinho é a qualidade e o acesso a todas as aulas que são gravadas. Então, o aluno que perder alguma aula em específico pode acessar a qualquer momento e rever esse conteúdo quantas vezes quiser. O cursinho realmente vale a pena e o aluno que tem condições, que tem tempo e quer ser UFMS não pode deixar de fazer. É uma oportunidade única que ele tem de rever todos os conteúdos e fazer uma preparação focada nos processos seletivos de ingresso da UFMS”, reforça.

Em 2024, o Cursinho UFMS tem mais novidades: as matérias de Matemática I e II, com dois professores que irão trabalhar de forma simultânea para reforçar o foco nessa área do conhecimento, e também a inclusão de aulas de Língua Estrangeira Inglês.

A taxa de matrícula é de R$ 400, sem cobrança de mensalidades. O valor serve para auxiliar no custeio da elaboração das aulas e pagamento dos bolsistas ao longo do ano. Do total de vagas, 20% são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Confira mais detalhes no edital.