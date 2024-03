Calor extremo requer atenção a saúde, e SED divulga recomendações para escolas

O calor sempre fez parte do dia-a-dia do sul-mato-grossense, mas nos últimos anos a situação climática do estado fica cada vez pior, o que impacta em diversos setores da economia, saúde, cotidiano. Segundo o médico e responsável clínico pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), Alexandre Moretti de Lima, as altas temperaturas somam diversos perigos para a saúde da população.

“Ela vai gerar um risco de maior insolação, queimadura aguda e desidratação, principalmente na pele. Quando a gente perde líquido, perde também eletrólitos e pode sofrer arritmia cardíaca, alteração da condição cardíaca e morte”.

Além dos impactos causados pelo calor, a baixa umidade relativa do ar também afeta a qualidade de vida e pode resultar, principalmente, em doenças respiratórias e virais. “Isso impacta nas doenças respiratórias, como rinite, sinusite e às vezes até pneumonia. É um grande risco para a saúde, principalmente para a saúde respiratória. Além disso, também aumenta a chance de doenças virais. Os vírus predominam nessa situação”.

Cuidados a serem tomados

Entre as recomendações para lidar com a onda de calor em Mato Grosso do Sul, o Cemtec orienta beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Além disso, o médico Alexandre Moretti destaca que todo excesso deve ser evitado, seja ele de calor ou de frio.

“Como a gente não consegue mudar a natureza, devemos evitar sair durante esses períodos, evitar os picos de altas temperaturas e exercícios extenuantes, assim como buscar sombras, tomar bastante líquido, usar roupas leves e ficar sempre em lugares frescos e ventilados”.

Para driblar os baixos índices de umidade do ar e as doenças respiratórias em meio às ondas de calor, o médico indica manter os ambientes úmidos com umidificadores de ar ou baldes de água. Banhos demorados e muito quentes também devem ser evitados, visto que a pele também tende a ficar mais seca e desidratada.

Recomendações especiais à REE

Com a nova onda de calor, a SED (Secretaria de Estado de Educação), reiterou algumas orientações para preservar a saúde e bem-estar dos alunos da REE (Rede Estadual de Ensino). As recomendações incluem:

Suspensão de exercícios físicos e exposição solar nos horários mais quentes do dia (entre 10h e 16h);

Ajuste das atividades físicas para que não exijam muito movimento e gerem desidratação;

Solicitação para professores e alunos levarem garrafas de água. Caso haja necessidade de reposição, os estudantes devem ser liberados para reabastecimento;

Oferecimento de refeições mais leves, dando preferência a alimentos naturais e com bastante água na composição;

Encaminhamento de aluno ou servidor para um local com boa ventilação caso passe mal devido ao calor. Se necessário, a instituição poderá entrar em contato com pais ou responsáveis do aluno para acompanhamento até a unidade de saúde mais próxima.