Brasileiros estreiam na Libertadores 2026; veja agenda dos primeiros jogos

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Foto: reprodução/Conmebol

A fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 começa nesta semana e marca o início da caminhada de seis clubes brasileiros em busca da chamada “glória eterna” no principal torneio de clubes da América do Sul. As primeiras partidas acontecem a partir desta terça-feira (7), com Fluminense e Cruzeiro abrindo a participação do Brasil na competição.

Além deles, Flamengo, Palmeiras, Mirassol e Corinthians também entram em campo até quinta-feira (9), completando a rodada inicial para os representantes do país.

Fluminense estreia na Venezuela

O primeiro brasileiro a entrar em campo é o Fluminense. O Tricolor encara o Deportivo La Guaira, na Venezuela, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidad Central, em Caracas, em confronto válido pelo Grupo C.

Na sequência da fase de grupos, a equipe carioca ainda enfrentará Bolívar, da Bolívia, e Independiente Rivadavia, da Argentina, adversários que completam a chave.

Cruzeiro enfrenta desafio no Equador

Também nesta terça-feira, o Cruzeiro estreia fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, no Equador.

O clube mineiro integra o Grupo D, considerado um dos mais equilibrados da competição, que ainda conta com Boca Juniors, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile.

Flamengo e Palmeiras jogam na quarta-feira

A rodada segue na quarta-feira (8) com a estreia de dois dos principais favoritos ao título. Atual campeão do torneio, o Flamengo inicia a defesa da taça fora de casa contra o Cusco, no Peru, às 21h30, pelo Grupo A.

No mesmo horário, o Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla, na Colômbia, pelo Grupo F, buscando iniciar a competição com resultado positivo.

Mirassol estreia diante da torcida

Ainda na quarta-feira, o Mirassol será o único clube brasileiro a jogar em casa na rodada inicial. A equipe paulista recebe o Lanús, da Argentina, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, pelo Grupo G.

Corinthians fecha rodada dos brasileiros

O último brasileiro a estrear na Libertadores 2026 será o Corinthians. O Timão entra em campo na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Platense, na Argentina, em jogo válido pelo Grupo E.

A fase de grupos da Libertadores reúne 32 equipes divididas em oito chaves e será disputada entre abril e maio. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final do torneio.

 

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