MS Supera: lista preliminar de aprovados é divulgada

A Sead-MS (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos) divulgou, nessa terça-feira (7), o resultado preliminar do ‘Programa MS Supera’. A lista conta com os nomes dos candidatos habilitados, inabilitados e desclassificados.

Recursos no MS Supera

Os participantes que discordarem do resultado podem entrar com recurso no prazo de 9 a 10 de abril, apenas no site da Sead. Acesse aqui.

Não serão aceitos recursos por via postal, e-mail, aplicativos de mensagens, nem fora do prazo. Os pedidos serão analisados entre 13 e 17 de abril.

Após a análise, será publicado o resultado final e convocação para a assinatura do Termo de Concessão do Benefício.

Os recursos devem ser apresentados de forma clara e objetiva, justificando o motivo da revisão. O limite é de 1.500 caracteres, pois, caso contrário, o pedido não será aceito.

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