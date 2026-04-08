Homem passa mal, cai e fica em poça de sangue sem atendimento imediato em UPA de Campo Grande

Uma cena registrada na noite de terça-feira (7) na UPA Universitário, em Campo Grande, gerou indignação nas redes sociais. Um homem foi flagrado caído no chão da unidade de saúde, em meio a uma poça de sangue, sem receber atendimento imediato.

As imagens, divulgadas pela página “Campo Grande Mil Fita”, mostram o paciente caído enquanto testemunhas questionam a demora no socorro.

De acordo com o relato de quem registrou a situação, o homem teria passado mal dentro da própria unidade e sofrido um possível ataque epiléptico. Durante a queda, ele teria batido a cabeça no chão, o que provocou um sangramento intenso.

No vídeo, a pessoa que grava a cena demonstra indignação com a demora no atendimento. “Dentro da UPA, o homem passando mal, caiu, não vem ninguém socorrer. Ao tanto de sangue… cadê? O homem tá morrendo na frente de todo mundo”, narra.

A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas criticando a suposta demora no atendimento dentro da unidade de saúde.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto, para o posicionamentodo órgãocaso haja manifestação do órgão, o texto será atualizado.

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