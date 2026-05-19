Brasileiros encaram rodada decisiva na Libertadores e Sul-Americana; Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo sobem no Feminino

A terça-feira (19) promete fortes emoções para os clubes brasileiros nas competições organizadas pela Conmebol. Fluminense, Mirassol, Cruzeiro e São Paulo entram em campo em confrontos decisivos pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, enquanto no Campeonato Brasileiro Feminino a disputa pela liderança ficou ainda mais acirrada após a rodada desta segunda-feira (18).
Na Libertadores, o Fluminense terá missão complicada diante do Bolívar, às 18h (de MS), no Maracanã. O time carioca ocupa a lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos em quatro partidas e ainda sem vencer na competição. Uma derrota pode deixar o clube praticamente eliminado antes da rodada final.
A situação do grupo preocupa os tricolores. O Independiente Rivadavia lidera com 10 pontos, seguido pelo próprio Bolívar, com cinco. O La Guaira soma três pontos. Até aqui, o Fluminense acumula duas derrotas, dois empates e apenas dois gols marcados.
Quem vive cenário oposto é o Mirassol. Sensação brasileira da competição, o clube paulista lidera o Grupo G com nove pontos e enfrenta o Always Ready, às 20h, na altitude boliviana. A equipe venceu três dos quatro jogos disputados e depende apenas de seus resultados para encaminhar a classificação às oitavas de final. Lanús e LDU aparecem logo atrás, ambos com seis pontos, mantendo a chave totalmente aberta.
Outro duelo de peso será entre Boca Juniors e Cruzeiro, às 20h30, na Bombonera, pelo Grupo D da Libertadores. O confronto é tratado como decisivo porque a chave segue embolada. Cruzeiro e Universidad Católica dividem a liderança com sete pontos, enquanto o Boca soma seis. O Barcelona de Guayaquil tem três.
O time mineiro chega embalado por duas vitórias consecutivas e sabe que um triunfo na Argentina pode deixá-lo muito próximo da vaga na próxima fase. Em caso de derrota, o Boca assume protagonismo e leva a disputa para uma rodada final dramática.
São Paulo defende liderança na Sul-Americana
Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo recebe o Millonarios, às 20h30, no Morumbis, em confronto direto pela liderança do Grupo C. O Tricolor paulista lidera a chave com oito pontos, seguido de perto por O’Higgins e Millonarios, ambos com sete. O Boston River ainda não pontuou.
A equipe paulista faz campanha consistente, especialmente no setor defensivo. Em quatro jogos, sofreu apenas um gol e segue invicta no torneio. Uma vitória em casa deixará o São Paulo em situação confortável para confirmar a classificação na rodada final.
Cruzeiro derruba líder e esquenta Brasileiro Feminino
Enquanto os clubes masculinos se preparam para a rodada continental, o Campeonato Brasileiro Feminino ganhou novos contornos na disputa pela liderança. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 2 nesta segunda-feira (18), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e embolou a parte de cima da tabela.
As Cabulosas abriram vantagem ainda no primeiro tempo com Letícia Ferreira e Paloma Maciel. O Corinthians reagiu com gols de Andressa Alves e Jaque Ribeiro, mas Pri Back acertou um chute no ângulo na etapa final e garantiu a vitória cruzeirense.
Mesmo derrotado, o Corinthians segue na liderança, com 25 pontos. O Cruzeiro chegou aos 20 e entrou de vez na disputa pelas primeiras colocações.
O Palmeiras também aproveitou a rodada para encostar na ponta. Na Arena Barueri, venceu o Botafogo por 3 a 0, com gols de Thaiane Camurça contra, Bia Zaneratto e Brena. As Palestrinas chegaram aos 24 pontos e assumiram a vice-liderança.
Já o São Paulo derrotou o Juventude por 1 a 0, em Cotia, com gol de Duda Serrana no segundo tempo. O Tricolor alcançou 23 pontos e aparece na terceira colocação. A rodada ainda teve vitória da Ferroviária sobre o Vitória por 2 a 0.
Agenda desta terça-feira
Conmebol Libertadores
18h — Fluminense x Bolívar (ESPN)
20h — Always Ready x Mirassol (Paramount+)
20h30 — Boca Juniors x Cruzeiro (Paramount+)
Conmebol Sul-Americana
20h30 — São Paulo x Millonarios (SBT e ESPN)
