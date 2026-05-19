Barbeiro e adolescente morrem após reagir em abordagem, em Costa Rica

Na noite desta segunda-feira (18), um barbeiro, de 33 anos, identificado como Eliseu Bitencourt, e um adolescente de 17, foram mortos durante tiroteio com a polícia. O caso acontecu em Costa Rica, cidade distante 375 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site MS Todo Dia, Eliseu e o adolescente estariam em um carro Hyundai Tucson voltando de Campo Grande. Em determinado momento foram abordados por agentes da policia em uma rodovia. Os homens teriam reagido a ordem, momento em que houve os disparos.

Feridos, ambos foram socorridos e encaminhados para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas não resistiram e chegaram sem vida.

O adolescente seria natural de Aparecida de Goiânia (GO), com a família residindo em Cuiabá (MT)

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