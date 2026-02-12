Brasileirão fecha rodada com Corinthians, Palmeiras e clássico no Rio; estadual tem troca na liderança e fronteira comemora vaga histórica

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A será encerrada na noite desta quinta-feira com jogos de peso envolvendo Corinthians, Palmeiras e o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo. A agenda marca um dia cheio de futebol, que também inclui partidas do Brasileiro Feminino, além de resultados importantes registrados na quarta-feira (11) pela competição nacional, campeonatos estaduais e torneios continentais.

Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Bragantino às 19h (horário de MS) em busca da primeira vitória no Brasileirão. O técnico Dorival Júnior deve escalar o Timão com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Às 20h30, o Palmeiras visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Embalado por vitória em clássico estadual. No Maracanã, às 18h30, Fluminense e Botafogo fazem o clássico da rodada. A rodada ainda conta com Athletico-PR x Santos, às 18h, em Curitiba.

Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Mixto-MT e Flamengo abrem a competição às 20h, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, com transmissão da TV Brasil.

Resultados de quarta-feira

Na noite de quarta-feira (11), Bahia e São Paulo venceram pela terceira rodada da Série A. Em São Januário, o Bahia bateu o Vasco por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, chegou a sete pontos e assumiu a vice-liderança. O Vasco permaneceu com um ponto e entrou na zona de rebaixamento, em meio a protestos da torcida.

No Morumbis, o São Paulo derrotou o Grêmio por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Jonathan Calleri, e assumiu a liderança provisória. O Tricolor paulista dominou a partida e contou com a expulsão de Wagner Leonardo no segundo tempo.

Atlético-MG e Remo empataram por 3 a 3 na Arena MRV, em jogo marcado por viradas, seis gols e decisão do VAR nos acréscimos. Chapecoense e Coritiba também ficaram no 3 a 3, enquanto Mirassol e Cruzeiro empataram em 2 a 2 no interior paulista.

Estadual sul-mato-grossense

No Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Naviraiense assumiu a liderança ao vencer o Dourados por 3 a 1, no Virotão, e aproveitar o empate sem gols entre Operário e Costa Rica, em Campo Grande. As duas equipes somam 13 pontos, mas o time de Naviraí leva vantagem nos critérios.

A rodada ainda teve empates entre Bataguassu e Pantanal (1 a 1) e vitória do Aquidauana sobre o Águia Negra por 3 a 1. Em Corumbá, o Corumbaense bateu o Ivinhema por 1 a 0. O empate entre Operário e Costa Rica foi marcado pela expulsão do técnico Leocir Dall’Astra, após reclamações acentuadas contra a arbitragem.

Fronteira em festa na Libertadores

Pela pré-Libertadores, o Club Sportivo 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero, empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, e garantiu vaga histórica na segunda fase da competição continental, com placar agregado de 2 a 1. O gol da classificação foi marcado por Brahian Ayala, de pênalti.

A conquista foi comemorada também em Ponta Porã, onde torcedores brasileiros acompanharam a partida e celebraram a classificação do clube paraguaio. A festa se estendeu pela Avenida Internacional, simbolizando a integração entre as cidades da fronteira e marcando um feito inédito dentro e fora de campo.

