Operação “Elo Quebrado” mira grupo responsável por transporte e armazenamento de drogas em MS

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a operação “Elo Quebrado”, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável pelo transporte e armazenamento de drogas em Mato Grosso do Sul. A ação é um desdobramento da operação “Forasteiros”, que já havia identificado integrantes da organização envolvidos na logística do tráfico.

Mesmo após as primeiras prisões, segundo a polícia, parte do grupo continuou atuando no esquema criminoso, o que motivou a nova ação policial. Além de transportar os entorpecentes, os investigados também seriam responsáveis por coordenar o carregamento e a distribuição das cargas ilícitas.

As investigações apontaram dois principais envolvidos: um homem identificado pelas iniciais J.V.C.P., apontado como responsável pelo transporte da droga, e outro suspeito que era o proprietário do entorpecente e coordenador das atividades do grupo. Ambos tiveram as prisões definitivas decretadas pela Justiça.

Em uma das ações que deram origem à operação, realizada em 2026 com apoio da Denar, foram apreendidos 243 quilos de maconha. Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a delegacia especializada, a nova fase da operação busca interromper de forma definitiva a atuação da organização criminosa, quebrando a cadeia logística do tráfico no Estado.

A ofensiva contou com o apoio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e da Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, reforçando a atuação integrada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.