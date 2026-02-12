Alunas encontram câmera em banheiro feminino de escola estadual no bairro Mata do Jacinto e caso é investigado

Uma câmera de vigilância encontrada dentro do banheiro feminino de uma escola estadual no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, motivou a abertura de um PAD (Procedimento Administrativo Disciplinar) nesta quarta-feira (11). O equipamento foi descoberto por uma aluna, que relatou à mãe que a câmera estava direcionada para os boxes do banheiro. Segundo relatos, a posição do aparelho teria sido alterada diversas vezes pelas estudantes, mas sempre voltava a ficar apontada para dentro das cabines.

De acordo com as informações, a direção da escola informou à Polícia Militar que a câmera havia sido instalada em 2016, porém não estava em funcionamento. A Polícia Militar, acompanhada da Polícia Civil, Perícia Técnica, Conselho Tutelar e representante da SED (Secretaria de Estado de Educação), foi ao local para apurar a situação. A Perícia Técnica realizou levantamento para confirmar o funcionamento do equipamento, enquanto a Polícia Civil apreendeu a câmera.

“A Secretaria de Estado de Educação informa que tomou conhecimento do caso nesta quarta-feira, por meio de denúncia via sistema de ouvidoria, e determinou a abertura imediata de um Procedimento Administrativo Disciplinar para averiguar o ocorrido, bem como a responsabilidade pelo equipamento”, a SED relata em nota enviada para o Jornal O Estado.

Durante as diligências, não foram encontrados equipamentos de filmagem no banheiro masculino, mas foi localizado um suporte de câmera, indicando que um aparelho havia sido instalado anteriormente naquele espaço.

As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias envolvendo a instalação e funcionamento da câmera.