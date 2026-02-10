Brasileirão abre 3ª rodada com Vitória x Flamengo; Vasco vence clássico e avança no Carioca

O Campeonato Brasileiro abre a terceira rodada nesta terça-feira com o duelo entre Vitória e Flamengo, marcado para as 20h30 (horário de MS), no estádio Barradão, em Salvador. O time baiano chega ao confronto na 12ª colocação, com três pontos, enquanto o Rubro-Negro carioca aparece duas posições atrás, com apenas um ponto, ainda em busca da primeira vitória na competição nacional.
O Vitória, comandado por Jair Ventura, deve iniciar a partida com Gabriel; Caíque Gonçalves (Riccieli), Camutanga e Zé Marcos; Nathan Mendes, Dudu, Baralhas e Ramon; Aitor, Erick (Matheuzinho) e Fabri. Já o Flamengo, treinado por Filipe Luís, tem como provável escalação Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Carrascal); Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.
A rodada do Brasileirão segue na quarta-feira com os confrontos Mirassol x Cruzeiro, Chapecoense x Coritiba, Atlético-MG x Remo, Vasco x Bahia e São Paulo x Grêmio. Na quinta-feira, entram em campo Athletico-PR x Santos, Fluminense x Botafogo, Corinthians x Bragantino e Internacional x Palmeiras, fechando a programação da terceira rodada.
Enquanto isso, pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0 na noite de domingo, em São Januário, e garantiu a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos. Os gols saíram no segundo tempo, com Brenner abrindo o placar e Philippe Coutinho ampliando de pênalti. Com o resultado, o Vasco escapou de um clássico nas quartas de final e enfrentará o Volta Redonda, enquanto o Botafogo terá o Flamengo pela frente. Antes do mata-mata estadual, as duas equipes voltam agora as atenções para o Brasileirão.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram
Leia mais
Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição