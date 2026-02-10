Carnaval em shoppings da Capital tem programação gratuita para crianças e famílias

Os shoppings da Capital entram no clima do Carnaval com programação especial voltada ao público infantil e às famílias, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. As atividades incluem bailinhos, oficinas, pintura facial e desfile de fantasias, com entrada gratuita.
No Shopping Norte Sul Plaza, a programação ocorre entre os dias 14 e 17 de fevereiro, com atrações distribuídas pelos corredores e no estacionamento, onde será montado o palco principal. A abertura acontece no sábado (14), a partir das 14h, com pintura facial em frente à Magazine Luiza, além de oficinas e ações lúdicas. No estacionamento, haverá oficina de customização de máscaras infantis, com apoio do Fort Atacadista, entre os dias 14 e 16.
O Shopping está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 2300, bairro Jockey Clube.
Pátio Central
Já no Pátio Central Shopping , o tradicional Pátio Folia acontece nos dias 13, 14 e 16 de fevereiro, das 15h às 17h, no Espaço de Eventos. A programação inclui bailinho carnavalesco e desfile de fantasias com a Fábrica do Brincar, além de pintura facial nos dias 14 e 16.
Na sexta-feira (13), às 15h, o Bloquinho do Brincar também anima o público no Pátio Sesc, no Pátio Central, com música, dança e brincadeiras voltadas para crianças e familiares.
Todas as atividades são gratuitas. O Pátio Central fica na Rua Marechal Rondon, 1.380, região central de Campo Grande.