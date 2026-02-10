Custo de vida sobe 0,48% em Campo Grande em janeiro, puxado pela gasolina

Alta nos preços foi maior que a de dezembro; gastos com transporte e moradia tiveram os maiores impactos no mês

O custo de vida em Campo Grande registrou alta de 0,48% em janeiro de 2026, influenciado principalmente pelo aumento nos preços dos combustíveis, em especial da gasolina, que subiu 2,05% no mês. O resultado representa um avanço de 0,31 ponto percentual em relação a dezembro do ano passado, quando a variação havia sido de 0,17%.

O índice que mede a variação dos preços ao consumidor na Capital acumula 3,60% nos últimos 12 meses, percentual acima do registrado no período imediatamente anterior. Em janeiro do ano passado, a variação havia sido de 0,04%.

Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram aumento de preços em janeiro. O maior impacto veio do grupo Transportes, responsável por 0,11 ponto percentual do índice do mês, seguido por Habitação, com impacto de 0,09 ponto percentual.

No grupo Transportes, a alta foi de 0,54%, impulsionada pelo aumento da gasolina e do etanol, que subiu 3,32%. O preço do automóvel novo também registrou elevação, de 1,12%. Em contrapartida, houve redução nos preços do transporte por aplicativo (-22,35%) e das passagens aéreas (-7,44%).

A alta de 0,59% em Habitação foi influenciada pelo reajuste da taxa de água e esgoto, que subiu 3,98% a partir de janeiro. A energia elétrica residencial teve queda de 1,18%, reflexo da mudança da bandeira tarifária, que deixou de ter cobrança adicional no mês.

O grupo Alimentação e bebidas foi o único a registrar queda no período, com recuo de 0,05%, puxado principalmente pela redução nos preços de itens como arroz, leite longa vida e frango. Já produtos como tomate e batata-inglesa apresentaram altas expressivas.

Outros grupos também registraram aumento, como Vestuário (1,25%), Comunicação (1,01%) e Saúde e cuidados pessoais (0,68%), ampliando a pressão sobre o orçamento das famílias campo-grandenses no início do ano.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram