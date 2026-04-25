El Niño pode se formar a partir de maio e deve elevar temperaturas no Brasil

Foto: Amanda Ferreira
Foto: Amanda Ferreira

O fenômeno climático El Niño pode voltar a se formar já a partir de maio e influenciar o clima no Brasil nos próximos meses, com tendência de aumento nas temperaturas. O alerta foi divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, agência ligada à Organização das Nações Unidas, que aponta a possibilidade de um evento de forte intensidade em 2026.

O que é o El Niño

O El Niño ocorre devido ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse processo interfere diretamente na circulação atmosférica, alterando os padrões climáticos em diversas regiões do planeta.

Na prática, o fenômeno costuma provocar temperaturas mais elevadas, além de mudanças no regime de chuvas — com períodos de seca em algumas áreas e aumento de precipitações em outras.

Previsão e impactos no Brasil

Segundo a OMM, a formação do fenômeno deve ocorrer entre maio e julho, embora ainda possa sofrer variações conforme a evolução das condições atmosféricas.

Em anos recentes, o El Niño esteve associado a eventos extremos no Brasil, como ondas de calor intensas e temporais, principalmente na região Sul. A expectativa é de que, caso o fenômeno se confirme, os efeitos voltem a ser sentidos em diferentes partes do país, impactando desde a agricultura até o abastecimento de água.

Apesar das projeções, especialistas alertam que as previsões climáticas são dinâmicas e podem mudar ao longo do tempo, exigindo monitoramento constante por parte dos órgãos meteorológicos.

 

Com informações do SBT News

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