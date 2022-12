Brasil x Croácia: horário, escalações e como joga o adversário

A seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira, às 11h (Mato Grosso do Sul), a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar, será transmitido ao vivo pela Globo, sportv, ge e Globoplay.

O Brasil chega para esta partida embalado após golear a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final. Na fase de grupos, a equipe ficou na liderança do grupo G, com seis pontos.

O técnico Tite tem apenas uma dúvida para este embate. Alex Sandro segue se recuperando de um incômodo muscular no quadril esquerdo, sofrido no dia 28 de novembro, na vitória de 1 a 0 sobre a Suíça, pela segunda rodada da primeira fase do Mundial. A tendência é que ele não jogue.

Retrospecto

As equipes já mediram forças em cinco oportunidades, sendo duas em Copas do Mundo. Os dois primeiros encontros foram em amistosos (em 1996 e em 2005) e terminaram em igualdades, ambas por 1 a 1.

Depois, o Brasil superou a Croácia duas vezes em Mundiais de seleções, em 2006 (Alemanha) por 1 a 0, e em 2014 (Brasil) por 3 a 1. O último encontro foi disputado em 2018, uma partida amistosa que chegou ao final com vitória canarinho de 2 a 0.

Porém, mesmo com um retrospecto tão favorável, o técnico Tite deixou claro, em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (8), que sua equipe terá que atuar em alto nível para superar um adversário que é conhecido por sua qualidade técnica e por resiliência para superar momentos desafiadores: “Há sim [na seleção croata] uma qualidade técnica individual, uma qualidade técnica coletiva, há uma resiliência e uma persistência. E para chegar nesse alto nível você precisa disso. Assim, meu foco é repetir padrões de atuação da seleção brasileira, de reconhecer virtudes dos adversários, mas fundamentalmente nós repetirmos um padrão”.

Escalações

Tite decidiu manter o zagueiro Éder Militão como titular da lateral direita contra a Croácia. Alex Sandro, titular do Brasil nos dois primeiros jogos, está recuperado de lesão na região do quadril, mas começará no banco de reservas. Assim, Danilo mais uma vez será escalado na lateral esquerda.

Time provável: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior.

Já a Croácia, Dalic tem o time praticamente definido para o confronto. No meio-campo, o tripé Brozovic-Modric-Kovacic está garantido. Na lateral esquerda, Sosa, titular em toda a primeira fase da Copa, está recuperado de febre e assume a vaga de Barisic, que jogou nas oitavas contra o Japão.

No ataque, Perisic e Kramaric estão confirmados. A outra vaga será preenchida por um meia direita. As opções são Vlasic e Pasalic, com mais chances de o primeiro iniciar jogando Time provável: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Modric e Kovacic; Vlasic, Kramaric e Perisic Confira a live:

