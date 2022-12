Flávio César é cotado para a Secretaria de Fazenda em 2023

Oficialmente os nomes para secretarias do governo de Eduardo Riedel (PSDB) virá após o dia 16 de dezembro, mas começaram a divulgar nomes que irão compor assim como o do fiel companheiro de campanha o atual secretário Flávio César Mendes de Oliveira (PSDB), cotado para a secretaria estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul .

Atualmente Flávio César faz parte da Segov como secretário adjunto e esteve ativo na campanha de Riedel.

Flávio já foi presidente da Câmara e secretário na época do Nelsinho na prefeitura da Capital. Conhece bem os bastidores das secretarias e do governo e está dentre os mais contatos para assumir o cargo.

