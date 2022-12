Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A tão aguardada sexta-feira chegou, meu cristalzinho, e as vibes astrais colocam os assuntos da família e do lar entre as suas prioridades. Seu jeito vai ficar mais sensível e dedicado aos parentes, mas tô vendo aqui que o dia será de altos e baixos e bagacinhas podem zerar sua paciência. Vai com calma para não perder a boa por causa de bobagens e fuja de situações estressantes para não prejudicar a saúde. Vênus se estranha com Júpiter e liga o alerta de treta, pedindo cautela extra com atritos, gastos e excessos. A recomendação é respirar fundo, controlar os ímpetos e não bater boca com ninguém, muito menos com o mozão. Crush antigo pode reaparecer, mas hoje não convém esperar muito da paquera.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou com novidades da Lua, que ingressa em Câncer nas primeiras horas do dia e deixa você com mais vontade de interagir com quem trabalha e convive. Sua comunicação fica mais certeira e receptiva, mas já aviso que tensões astrais marcam o dia e convém se ligar, bebê! Dobre a cautela com fofocas, imprevistos e informações desencontradas que podem atrapalhar seus interesses. Confira tudo no serviço e faça a sua parte para resolver qualquer mal-entendido com os colegas. Já encontrou um mozão para chamar de seu? Então aposte no diálogo para manter a sintonia e evite assuntos delicados a qualquer custo. Se está na pista vai contar com sua sensualidade para atrair o crush, mas abre o olhão com falsianes.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Gêmeos, meu consagrado, hoje seu foco se volta para os interesses financeiros e o desejo de conquistar estabilidade vai inspirar suas ações. Só que algumas trombadas astrais vão rolar no céu, sinal de que será preciso muita prudência ao lidar com dinheiro. Prejuízos não estão descartados e os assuntos de trabalho também vão exigir uma boa dose de paciência, viu bebê? A dica é manter o bico calado para não se envolver em zicas, resolver uma coisa de cada vez e não contar muito com ajuda alheia para fazer o serviço render. Mágoas podem vir à tona nas relações pessoais e no amor, mas se deixar o mimimi de lado vai se entender numa boa com as pessoas queridas. Valorize os laços de carinho e união com o xodó.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Sextou bem sextado com as novidades da Lua, que desembarca no seu signo logo cedinho, eita coisa boa! Sua sensibilidade e simpatia vão ficar no modo turbo e você vai chamar mais atenção. Na vida profissional, pode se destacar em atividades em contato com o público, setor de alimentação, artigos femininos e produtos para o lar. Mas nem tudo serão flores, a saúde pode inspirar cuidados extras e perrenguinhos também vão rondar os relacionamentos pessoais. Divergências podem ficar mais acentuadas nos contatos e conversas, exigindo de você muita desenvoltura e jogo de cintura. Bora lá apaziguar os atritos e esquecer o canceridrama para terminar a sexta numa ótima com todos, principalmente com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje a Lua muda para o seu inferno astral, mas não há motivo para pânico, bebê! O lado bom é que o seu sexto sentido se torna mais afiado e ajudará a lidar com segredo ou assunto que exige discrição, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Talvez seja preciso um pouco mais de esforço nas tarefas e a saúde também pode pedir mais atenção, mas você pode se dar bem se tiver mais disciplina e for atrás de informações confiáveis. As coisas talvez fiquem meio devagar no departamento amoroso, só não deixe incertezas e cismas atrapalharem o seu romance. Se está sozinha, pode sentir a carência bater mais forte, mas nem por isso vai se atirar nos braços do primeiro crush que aparecer, certo? Mostre a leodiva poderosa que é!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seus objetivos e ideais ganham estímulos da Lua e a vida social fica mais movimentada nessa sexta, mas você vai precisar de toda diplomacia e paciência, minha consagrada! Algumas nuvens escuras aparecem no seu horizonte astral e podem zicar o convívio com parentes, amigos e conhecidos. Melhor pegar leve e recorrer ao bom e velho diálogo para esclarecer qualquer mal-entendido, inclusive com o crush. Vênus e Júpiter também indicam instabilidades nos interesses materiais e profissionais, portanto, busque apoio no seu lado prudente e realista para não correr riscos desnecessários e não se meter em nenhuma fria, valeu? No romance, quanto mais confiança e lealdade, mais firmeza vai sentir com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A vontade de lacrar e lucrar deve falar mais alto hoje e o recado é da Lua, que muda de cenário e mexe bastante com as suas ambições. Oportunidades de sucesso podem surgir, mas não espere apenas louros e glórias no seu caminho, Libra! Tensões astrais também estarão presentes e podem colocar areia nos seus planos, ainda mais se você agir com pressa, teimosia e indiscrição. Pense duas vezes antes de se abrir com os outros ou puxar conversa sobre assuntos polêmicos. Não é o melhor momento para testar os limites alheios nem ser insistente demais e isso vale tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Evite excessos para proteger a saúde e controle a franqueza para não azedar o lance com o crush ou o momozin.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Boas notícias chegam da Lua, que hoje muda para Câncer, signo que combina super com o seu. Ela avisa que novidades interesses podem estar estourando por aí e a programação para o fds promete agradar, só não deixe assuntos importantes em segundo plano. Talvez tenha que resolver bagacinhas ou imprevistos pela manhã, mas não perca a esportiva nem abuse da sinceridade. Agindo com tato, você pode chegar aonde quer e não corre o risco de estremecer os contatos pessoais ou profissionais. Vênus pede cautela extra com as finanças, aconselha a maneirar nos gastos e também alerta que atitudes ciumentas podem pegar mal na relação com o love e até na conquista. Se está a fim de ganhar o crush, vai com jeitinho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextar, sextou, mas as estrelas indicam um dia meio tumultuado e recomendam a ligar o radar para não cair em pegadinha, bebê! Pendências e preocupações com grana podem concentrar as atenções no período da manhã e convém você cuidar dos seus interesses com toda calma, checando cada detalhe. Não assine nada sem ler direitinho nem defina nenhuma negociação sem estar por dentro de tudo. Se quer que o trabalho flua sem entraves, a dica é evitar distrações e se organizar para cumprir as tarefas no prazo. Na vida amorosa e sexual, os astros deixam seu poder de sedução tinindo e esquentam os desejos, mas não descarte chabú. É melhor controlar os impulsos e não se precipitar, seja no romance, seja na paquera.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Relaxa, meu docinho de cajá! A tão aguardada sexta finalmente chegou, mas você precisa ir com calma para não deixar nada afetar sua saúde e o seu astral. Mercúrio segue ativo no seu signo, só que briga com a Lua no período da manhã e essa vibe pode ser sinal de nervosismo com assuntos do serviço ou nas relações pessoais. A ordem é escolher bem as palavras e contar até dez antes de fazer ou aceitar provocações. Mostre mais tolerância e evite discussões desnecessárias, ainda mais com quem o seu santo já não bate muito. Vênus e Júpiter reforçam o alerta e também avisam que os contatos amorosos vão exigir mais jogo de cintura. Faça sua parte e se empenhe mais para ficar numa boa com o crush ou o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Fds chegando e a vontade de se jogar na diversão só aumenta, aquarianjo? É, mas antes terá que ralar no serviço e de acordo com a Lua vem muito trabalho pela frente. Os deveres podem se impor e tudo indica que o lazer vai ficar para depois, só que você precisará de mais foco, disposição e disciplina para dar conta do recado. Preocupações e distrações podem afetar seu pique e sua produtividade pela manhã, portanto, não se estresse nem perca tempo à toa. Finanças e saúde também pedem atenção hoje e a dica é se equilibrar: enxugue os gastos e pense mais no seu bem-estar. No romance, talvez tenha que aparar algumas arestas com o xodó. Paquera com amigo ou colega esquenta, só não convém apressar as coisas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Hoje a Lua migra para o seu paraíso astral e se dependesse apenas dela, você teria motivos de sobra para glorificar em pé, meu cristalzinho, só que as energias de outros astros andam instáveis e nem tudo pode fluir como deseja. Embora seus talentos e brilho pessoal se fortaleçam, bagacinhas não estão descartadas e será preciso mais cuidado na hora de se expressar. Mal-entendidos podem rolar e dificultar o entrosamento com quem trabalha e convive, inclusive o mozão. O negócio é não esquentar a cabeça, mesmo porque, com seu jeitinho, você vai encontrar uma maneira de resolver o que for preciso. Contatinhos, amores e amizades ficam numa vibe tudo junto misturado, mas a dica é ir com calma para fazer as escolhas certas.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.