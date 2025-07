Tecnologia que transforma: formandos do Voucher Desenvolvedor dão novos rumos à vida profissional

Programa formou 238 alunos em MS e avança na preparação de mão de obra para o setor de tecnologia

A manhã desta sexta-feira (25) foi marcada por um passo importante rumo à inovação em Mato Grosso do Sul: a formatura de 44 alunos da primeira turma do Programa Voucher Desenvolvedor, em Campo Grande. Realizada no Centro de Convenções José Roberto Tadros, a cerimônia representou um marco nas estratégias de qualificação profissional e fortalecimento da empregabilidade no Estado.

O Programa Voucher Desenvolvedor é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da SED (Secretaria de Estado de Educação), em parceria com o Senac-MS e o Sistema Comércio MS. Voltado à formação técnica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o curso foi criado a partir das demandas do setor de TI, que tem alta demanda de mão de obra.

Ao todo, 238 alunos estão concluindo o curso em cinco municípios (Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas) e cerca de 30% já foram contratados, evidenciando a conexão direta com o mercado.

De acordo com a diretora regional do Senac-MS, Jordana Duenha, o objetivo é preparar profissionais para um mercado aquecido. “Nosso propósito é ajudar a formar funcionários de nível técnico para uma das áreas que mais empregam na atualidade, que é a tecnologia da informação. Com oportunidades que não têm barreiras geográficas, todo mundo pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar”, afirmou. “Estamos formando jovens e adultos para que possam ingressar ou empreender em um mercado com muitas oportunidades e muitas necessidades.”

Durante a cerimônia, o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, reforçou o papel do programa como política pública conectada à realidade sul-mato-grossense. “Esse é o olhar que a gente tem que fazer de forma permanente: ouvir o mercado, identificar lacunas, entender onde podemos intervir com política pública, quem são os parceiros e, principalmente, fazer a conexão com quem está precisando de trabalho.”

Esaú Rodrigues, secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, destacou que o programa impulsiona a transformação do Estado em um território mais moderno e inovador. “Essa iniciativa está alinhada ao compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul de se consolidar como um estado digital, próspero, inclusivo e de vanguarda”, afirmou.

Para o secretário-adjunto de Estado de Educação, Sérgio Luis Gonçalves, a formatura representa um avanço que vai além da educação. “A formação desses alunos vai gerar renda e atender às expectativas do mercado. A grande maioria já está com emprego garantido em indústrias, no comércio e em outras áreas da economia”, pontuou.

Expectativas – Histórias de vida como a de Maria Lourdes Rodrigues mostram o forte impacto do programa. Hoje, aos 65 anos, ela está em plena transição de carreira. “Sou aposentada, então quero recomeçar a minha vida. No começo tive um pouco de dificuldade, porque nunca tinha mexido com isso, mas logo fui me familiarizando. Amei o curso”, disse. Agora, ela quer seguir na área de TI e pretende cursar engenharia de software.

Outro formando, Vitor Nascimento, contou que entrou no curso sem conhecer a área, mas que se apaixonou pelos estudos “No início eu não tinha muito conhecimento sobre TI e durante o curso fui aprendendo. Passei a gostar muito da área de dados. Quero tentar entrar no setor de BI, Business Intelligence, e trabalhar com análise de dados para ajudar empresas a tomar decisões.”

Na plateia, o orgulho das famílias também foi destaque. Kamily Oliveira, irmã do formando Gustavo Oliveira, compartilhou a alegria da conquista. “A oportunidade de fazer esse curso logo depois de se formar no ensino médio foi uma abertura de portas incrível. Ele quer trabalhar com cibersegurança. Nossa família está muito feliz.”

Até o final do ano, outras turmas do Programa Voucher Desenvolvedor se formarão em Mato Grosso do Sul. A continuidade do projeto já está em estudo pela equipe técnica. “A demanda existe e estamos aqui para oportunizar pessoas preparadas para aproveitar essas vagas”, finalizou Jordana Duenha.

Com informações da assessoria de comunicação

