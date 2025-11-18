Suspeito é preso em flagrante após esfaquear homem em Naviraí

Na tarde desta ultima segunda-feira (17) um suspeito, de 28 anos, foi preso em flagrante suspeito de desferir três golpes de faca contra uma vítima, de 30 anos. O crime aconteceu em uma residência localizada no Jardim Paraíso, em Naviraí, cidade distante 364 quilômetros de Campo Grande, na noite anterior, por volta das 22h46.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima gravemente ferida após ter corrido por uma quadra pedindo socorro. O homem foi inicialmente encaminhado ao Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros e, em razão da gravidade das lesões, transferido posteriormente à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em tratamento intensivo.

As investigações realizadas pela SIG (Seção de Investigações Gerais) revelaram que o crime ocorreu dentro da residência da ex-companheira do suspeito. Segundo as apurações, as vítimas estavam na casa quando o suspeito chegou ao local, tomado por ciúmes. Após breve discussão, os dois homens iniciaram luta corporal, momento em que o suspeito pegou uma faca que estava na cozinha e desferiu três golpes atingindo a região abdominal esquerda da vítima.

Durante a confusão, a mulher também foi agredida. Ela relatou ter recebido um soco na boca desferido pelo suspeito, o que lhe causou lesões corporais. Além disso, informou ter sido ofendida verbalmente com xingamentos.

Após diligências, a equipe da SIG localizou o suspeito na residência de sua mãe, no bairro Sol Nascente, onde admitiu. No momento, ele alegou legítima defesa, mas a versão considerada incompatível com as provas recolhidas. Roupas com manchas de sangue e um aparelho celular foram apreendidos. A faca utilizada no crime não foi encontrada, pois havia sido descartada pelo autor.

Em sede policial, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal contra a mulher e injúria, todos no contexto de violência doméstica.

