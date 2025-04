Brasil perde de 2 a 0 para os EUA no primeiro amistoso do ano

Seleção feminina perde por 2 a 0 em Los Angeles em reedição da final olímpica; equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (8)

No primeiro jogo da temporada, a seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada por 2 a 0 pelos Estados Unidos na noite deste sábado (6), no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida, que marcou o reencontro das equipes após a final olímpica de Paris 2024, terminou com vitória norte-americana construída com gols de Trinity Rodman e Lindsey Horan (agora usando o sobrenome Heaps).

Logo aos cinco minutos de jogo, o time da casa abriu o placar com Rodman, aproveitando passe de Alyssa Thompson após rápida jogada pelo meio. O gol animou os 32 mil torcedores presentes no estádio, que será palco da Copa do Mundo masculina em 2026 e da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2028.

O Brasil teve dificuldades nos primeiros minutos, mas conseguiu equilibrar a partida ainda no primeiro tempo. Angelina e Adriana levaram perigo em chutes de fora da área, obrigando a goleira Tullis-Joyce a fazer boas defesas.

Na volta do intervalo, a seleção adiantou a marcação e quase empatou com Ludmila, que acertou a trave logo no primeiro minuto. Mas a reação parou por aí. Aos 18 minutos, a jovem Lily Yohannes, de apenas 17 anos, sofreu pênalti após ser derrubada por Ludmila dentro da área. Na cobrança, Heaps bateu firme no canto direito e ampliou para as americanas.

A equipe brasileira perdeu o ritmo após o segundo gol e viu as adversárias administrarem a vantagem. A goleira Lorena ainda evitou o terceiro gol em uma finalização perigosa de Thompson. No fim do jogo, Adriana foi derrubada na área, mas a arbitragem ignorou o lance.

As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (8), às 23h30 (horário de Brasília), em San José. Os amistosos fazem parte da preparação do Brasil para a Copa América Feminina, em julho, no Equador.

