Homem de 25 anos é baleado em frente a conveniência em Campo Grande

Vítima levou três tiros na madrugada deste sábado (6) no Jardim Tarumã; caso está sob investigação da Polícia Civil

Um jovem de 25 anos, identificado como Rafael Gomes Vilhalva, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (6), em Campo Grande. Ele foi baleado três vezes em frente a uma conveniência localizada na Rua Acaia, no bairro Jardim Tarumã.

A informação sobre o crime chegou à Guarda Civil Metropolitana por volta das 2h, quando a corporação foi comunicada de que Rafael havia dado entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila. No local, testemunhas informaram aos guardas que o suspeito do atentado fugiu em um veículo Volkswagen Gol branco.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e o Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil foi acionado para ir até o local dos disparos. No entanto, os agentes encontraram o cenário do crime deserto e sem qualquer isolamento. Nenhuma testemunha foi localizada no estabelecimento.

A perícia compareceu à cena para realizar os levantamentos iniciais. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e segue em investigação pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade do autor dos disparos.

