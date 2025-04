Paranhos vai às urnas neste domingo para eleger novo prefeito e vice

Eleição suplementar ocorre das 7h às 16h; eleitor deve levar documento com foto ou e-Título

Os eleitores de Paranhos, município localizado no sul de Mato Grosso do Sul, retornam às urnas neste domingo, 6 de abril, para escolher o novo prefeito e vice-prefeito da cidade. A eleição suplementar ocorre após a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito em 2024, Heliomar Klabunde (MDB), por irregularidades nas contas de sua gestão anterior, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 7h às 16h (horário local), com previsão de totalização dos votos até as 18h. Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto junto ao título de eleitor ou utilizar apenas o aplicativo e-Título.

Paranhos tem 9.366 eleitores aptos, distribuídos em 30 seções eleitorais localizadas em cinco locais de votação. Desde 1º de janeiro deste ano, o município está sob administração interina do presidente da Câmara de Vereadores, que permanece no cargo até a posse do novo prefeito.

Concorrem no pleito os candidatos Hélio Acosta (PSDB) e Alfredo Soares (MDB), da chapa Unidos Por Paranhos, e Jorge Ricardo Laurício (PT) e Doutor Vicente (PT), pela Federação Brasil da Esperança.

A Justiça Eleitoral reforça que os eleitores podem consultar previamente seus locais de votação no site do TRE-MS ou por meio do aplicativo e-Título, para evitar contratempos.

A totalização dos votos será feita no Posto de Atendimento da Justiça Eleitoral em Paranhos, localizado na Avenida Marechal Dutra, 2111, no Centro da cidade.

