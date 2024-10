Funsat anuncia 2,2 mil vagas de emprego em 198 profissões nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.260 oportunidades de emprego para 198 áreas profissionais diferentes nesta quarta-feira (16), em 246 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para administrador financeiro (1); agente de viagem (1); ajudante de reflorestamento (20); almoxarife (8); atendente de lanchonete (48); auxiliar de laboratório de Análises Clínicas (23); copeiro (21); estoquista (9); magarefe (110); motorista de caminhão (21); vendedor interno (35), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.450 postos de trabalho, entre eles, vagas para atendente de padaria (60); atendente de telemarketing (100); auxiliar de cozinha (24); auxiliar de linha de produção (59); auxiliar nos serviços de alimentação (201); balconista de açougue (58); operador de caixa (297).

Já o público PCD (Pessoa com deficiência) têm à disposição 20 postos em aberto, referente a nove atividades: almoxarife (1); atendente de berçário (1); atendente de farmácia (3); auxiliar administrativo (5); auxiliar de lavanderia (1); copeiro (5); estoquista (1); operador de telemarketing ativo e receptivo (2); telefonista (1).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

